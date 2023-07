Ein 84-jähriger Mann ging am Samstag kurz vor 16.15 Uhr beim Strandbad in Uttwil ins Wasser. Plötzlich ging er unter – ein Badegast brachte ihn an Land. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau verstarb der Mann trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen und der medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst noch vor Ort.