Mit seinem 950 Kilogramm schweren Kürbis habe er alle in den Schatten gestellt: Wie der Juckerhof in einer Mitteilung schreibt, hat Beni Meier aus dem zürcherischen Dättlikon am Sonntag die diesjährige Schweizermeisterschaft im Kürbiswiegen in Jona gewonnen. Damit knackt seinen 2014 aufgestellten Schweizer Rekord von 953,5 Kilogramm nicht. Auf dem zweiten Platz landet Martin Knellwolf aus dem aargauischen Brittnau mit einem 476,4 Kilogramm schweren Kürbis – der St.Moritzer Alessio Muscas und sein 465-Kilo-Kürbis erhalten die Bronzemedaille.

Schwieriges Kürbis-Jahr für Thurgauer Wiesli

Jürg Wiesli aus dem thurgauischen Dozwil und sein 444,8 Kilogramm schwerer Kürbis schrammen knapp am Podest vorbei. Laut Wiesli war es ein recht schwieriger Kürbis-Sommer: Wegen des späten Frostes habe er aussergewöhnlich lange mit dem Aussetzen der Kürbispflanzen warten müssen.