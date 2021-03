Ermatinger Fasnächtler feiern die fünfte Jahreszeit

Die Fasnacht in Ermatingen ist eine der einzigen, die dieses Jahr stattfindet. Die Thurgauer lassen sich die fünfte Jahreszeit nicht nehmen – in Form eines fasnächtlichen Spaziergangs können die Ermatingerinnen und Ermatinger nächste Woche trotz Corona Fasnacht feiern.

Aufmunterung für die Bevölkerung

Es gibt im Dorf sieben Stationen an denen närrische Plakate aufgestellt sind, die das Dorfgeschehen auf die Schippe nehmen. «Es ist als Erinnerung an die Fasnacht gedacht, ohne dass dabei Coronagesetze verletzt werden», sagt Rico Thurnheer, Präsident des Ermatinger Fasnachtskomitees. «So hat die Ermatinger Bevölkerung während des Spaziergangs am See eine Aufmunterung.»

Die Idee der Fasnacht kam anfänglich nicht überall gut an. So hiess es vom Kanton Thurgau auf Anfrage von TVO, dass der Anlass als Veranstaltung qualifiziert werden muss und deshalb verboten ist. Rico Thurnheer war über diese Aussage des Kantons sehr überrascht – niemals hätte das Komitee im Sinn gehabt, gegen Coronagesetze zu verstossen.

Kanton gibt nach

Deshalb wurde das Gespräch mit der Gemeinde und dem Kanton gesucht. Nach dieser Rücksprache stellte sich heraus, dass es sich nur um einen fasnächtlichen Runsgang handle, sagt Christoph Marth, Leiter des Rechtsdientes: «Dadurch, dass nur Plakate im Dorf verteilt sind, ist es verhältnissmässig keine Veranstaltung mehr.» Die Fasnacht könne deshalb stattfinden.

Aber: «Bilden sich zu gross Gruppen, brechen wir die Veranstaltung ab. Der Freitag ist unser Testtag», sagt der Ermatinger Gemeindepräsident Urs Tobler.

(Anja Müggler/abl)