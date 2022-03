Das Telefon der Behörden klingelte bereits am Mittwochabend, als die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… ungelöst» zum Tötungsdelikt «Barchetsee» noch über die Bildschirme flatterte. «Bis jetzt sind in Deutschland und bei uns insgesamt rund 80 Hinweise eingegangen», bestätigt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Eine heisse Spur

Unter den Hinweisen sei einer besonders interessant – er bezieht sich auf die Herkunft des 30 Kilogramm schweren Betonelements, welches an der Leiche befestigt war. «Selbstverständlich werden wir aber jedem einzelnen Hinweis nachgehen und diesen überprüfen. Jede Information könnte zum Erfolg führen», sagt Matthias Graf. So sei es auch weiterhin wichtig, dass sich alle an die Polizei wenden, die etwas zu dem Tötungsdelikt sagen können.

Täter aus der Drogenszene?

Am 13. Dezember 2007 entdeckte ein Spaziergänger beim Badesteg am Barchetsee bei Oberneunforn einen leblosen Körper am Seegrund – beschwert mit einem Betonelement. Nach einer Obduktion des Leichnams konnten dessen Identität und die Todesursache geklärt werden: Bei dem Opfer handelt es sich um einen 27-jährigen Ägypter, der zuletzt im Kanton Schaffhausen wohnte und durch mehrere Schüsse aus einer Waffe starb.