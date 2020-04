Ein 75-jähriger Autolenker hat am Donnerstagnachmittag in Hauptwil einen 80-jährigen Fussgänger umgefahren. Der Unfall ereignete sich kurz vor 16.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Bischofszell, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Der Autofahrer übersah nach einer Rechtskurve einen Mann, der sich auf dem Fussgängerstreifen befand. Bei der Kollision erlitt der 80-jährige Fussgänger mittelschwere Verletzungen. Er wurde von der Sanität ins Spital gebracht.

Dem 75-jährigen Autolenker wurde der Führerschein entzogen. Die Polizei beurteilte den Mann als nicht fahrfähig und ordnete eine Blut- und Urinprobe an.

(red.)