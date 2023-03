Fahrunfähiger Lenker (37) mit Marihuana im Auto angehalten

Ein 37-jähriger Bosnier musste in Bottighofen in der Nähe von Kreuzlingen am Donnerstagabend seinen Führerausweis abgeben. Er war in fahrunfähigem Zustand mit seinem Auto unterwegs. Zudem wurde Betäubungsmittel in seinem Fahrzeug festgestellt.

