In den nächsten Tagen soll es endlich auch im Flachland schneien. Passend dazu unsere 7 Wochenendtipps – darunter das Laax Open für Schneehasen und die St.Galler Ferienmesse für alle mit Fernweh.

Aktion 72 Stunden 20'000 Kinder und Jugendliche setzen sich dieses Wochenende für die Gemeinschaft ein: Nach fünf Jahren findet die Aktion «72 Stunden» zum ersten Mal wieder statt. Zum grössten Freiwilligenprojekt der Schweiz, an dem unter anderem die Jungwacht Blauring (Jubla) aus dem FM1-Land teilnimmt, gehören beispielsweise ein No-Foodwaste-Zmittag und ein Tauschbasar. Hier erfährst du, wie du dabei sein kannst.

Während 72 Stunden setzen sich Kinder und Jugendliche für die Gemeinschaft ein. © Instagram/aktion_72_stunden

Gesundheitstag Du hast dir zum Jahreswechsel vorgenommen, 2020 endlich sportlicher zu werden? Am Samstag kannst du an verschiedenen Standorten der Migros Klubschule kostenlose Gesundheitskurse ausprobieren – darunter Yoga, Trampolinspringen und Bollywood Dance.

Wie wär's wieder einmal mit Schwitzen und Dehnen? © iStock

Musique am Berg Beim «Musique am Berg» auf der Schwägalp kannst du am Samstag und Sonntag gute Musik mit dem Säntis im Hintergrund geniessen. Beim kleinen Festival dreht sich alles um Künstler aus dem frankophonen Raum.

«Musique am Berg» findet im neuen Säntis-Hotel statt. © Musique am Berg/Raphaël Maussion

Laax Open Europas renommiertester Snowboard-Event – das Laax Open – ist wieder gestartet. Seit Mittwoch und noch bis Samstag trifft sich im Bündner Wintersportgebiet die internationale Snowboard-Community. Besonders interessant am Wochenende: das Slopestyle-Finale am Freitag und das Superpipe-Nachtfinale am Samstag. Neben den sportlichen Wettbewerben steigen zahlreiche Partys.

Iouri Podladtchikov vor einem Jahr am Laax Open. © Keystone

Lauberhornrennen Wer lieber Skifahren als Snowboarden mag, kann dieses Wochenende auch stundenlang vor dem Fernseher hängen – oder nach Wengen fahren: Es findet das 90. legendäre Lauberhornrennen statt. Alle Rennen gibt's auch im Liveticker auf FM1Today.

Die Patrouille Suisse über Wengen. © Keystone

Ferienmesse Grenzenlos Wer schon Mitte Januar genug vom Winter hat, kann langsam seine Ferienplanung in Angriff nehmen. An der Ferienmesse «Grenzenlos» in den Olma-Hallen in St.Gallen geben unter anderem Afrika-Experten Tipps für deinen nächsten Trip.

Eine VR-Brille regt die Kreativität an. © St.Galler Tagblatt/Urs Bucher

Bechtelisnacht Viele Thurgauer haben sich den Montag fett in der Agenda angestrichen: Es ist Bechtelisnacht – ein Brauch aus dem Mittelalter. Bis in die frühen Morgenstunden zieht die Festgemeinde in Frauenfeld von Beiz zu Beiz.

Kostüme gehören an der Bechtelisnacht selbstverständlich dazu. © Thurgauer Zeitung/Donato Caspari