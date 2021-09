Festivalstart am Freitag: «Wir haben das Summerdays vermisst»

«Wir mussten leider ein ganzes Jahr warten. Ich finde es aber mega cool, das Wetter ist auch wunderbar», sagt Fabienne, die sich sehr darüber freut, dass das Summerdays durchgeführt wird. So auch Eduard: «Es ist eine richtig coole Atmosphäre, Jung und Alt sind hier und die Umgebung ist super.»

«Es fühlt sich nach Normalität an»

Überall sieht man die Menschen gelöst anstossen, feiern und tanzen. Die Zwangspause sei nicht sehr schön gewesen, sagen viele aus dem Publikum. «Wir haben das Summerdays vermisst. Wir sind regelmässig am Festival, dieses Jahr das erste Mal zusammen als Familie», sagt Sandra aus Steinach. Sie ist mit ihrem Mann Reto und Tochter Selin am Festival. Die Familie fühlt sich wohl, auch wenn es das erste Festival seit der Pandemie ist. «Es fühlt sich nach Normalität an und wir finden es sehr angenehm hier. Es tut gut hier zu sein», sind sich die drei einig.

Ein paar Impressionen von den Gästen am Freitagabend: