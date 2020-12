Ein 36-jähriger Mann hat am frühen Freitagmorgen in Frauenfeld fünf Brände gelegt. Dabei zündete er unter anderem ein Gartenhaus und eine Mulde an. Die Polizei konnte den Täter verhaften.

Mitten in der Nacht schlich der 36-Jährige um die Häuser und zündete allerlei Dinge an. Um 3.45 bemerkte ein erster Bewohner, dass sein Gartenhaus brannte. Der Mann alarmierte den Notruf. Nur eine halbe Stunde später ging bei der Notrufzentrale ein weiterer Anruf ein. Diesmal handelte es sich um eine brennende Ladung auf einem Lieferwagen. Um 4.30 Uhr meldete jemand, dass eine Mulde brenne und kurze Zeit später wurde durch die Feuerwehr selbst ein brennender Sonnenschirm entdeckt. Beim fünften Brand, der gegen 5 Uhr entdeckt wurde, handelte es sich um einen brennenden Container, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Die Feuerwehr konnte alle Brände rasch löschen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau geht in allen fünf Fällen von Brandstiftung aus. Noch am Freitagmorgen konnte ein 36-jähriger Tatverdächtiger im Zuge einer Fahndung verhaftet werden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Polizei sucht Zeugen. (red.)