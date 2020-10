Weil die Preise dort wesentlich tiefer sind, muss das Schweizer Obst günstiger angeboten werden, als es hierzulande möglich ist. Deshalb existiert seit letztem Jahr ein sogenannter «Rückbehalt»: Die Bauern verzichten auf einen gewissen Betrag (bei Äpfeln in diesem Jahr 10.50 Franken pro hundert Kilogramm), den sie sonst selbst erhalten würden. So kann das Obstkonzentrat im Ausland günstiger angeboten werden.

Ob eine Ernte wirtschaftlich lohnenswert ist, hängt nebst dem Preis von verschiedenen Faktoren ab. Beispielsweise müssen die Bäume produktiv sein. Ältere Bäume produzieren nicht mehr gleich viel Obst wie jüngere. Zudem ist es auch wichtig, dass die Erntetechnik modern und damit effizient ist. Wenn ein Bauer diesbezüglich nicht fortschrittlich aufgestellt ist, könne es auch sein, dass sich eine Ernte nicht mehr lohne, sagt Gilg.

Der Rückbehalt, den die Obstverbände seit einem Jahr selbst verwalten, wurde bis dahin jahrelang vom Bund mitgetragen. Gilg ist grundsätzlich froh, dass dies nicht mehr der Fall ist und der Markt jetzt freier funktioniert: «Wir können den Markt nicht ewig mit Unterstützung des Bundes aufrecht erhalten, langfristig funktioniert das nicht.»

Subventionen durch Bund sind Fluch und Segen

Immer noch vom Bund subventioniert wird hingegen die Bewirtschaftung von Hochstammbäumen (grosse Obstbäume aller Art). Bauern erhalten Geld, wenn sie Hochstammbäume pflanzen. Diese produzieren nicht nur Obst, sondern sind auch ökologisch wertvoll, beispielsweise für Vögel und Insekten.

Deshalb wurde der Anbau von Hochstammbäumen vom Bund stark gefördert. Zu stark, sagt Christoph Bär, Leiter des Ressorts Mostobst beim Thurgauer Obstverband. «Die Bauern wurden beim Anbau der Bäume unterstützt, aber nicht beim Absatz des daraus entstehenden Obsts.» In Kombination mit der sinkenden Nachfrage nach Obstsaft seien sie so unweigerlich in die aktuelle, problematische Situation geraten.