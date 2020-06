Es wirkt wie eine Guerilla-Aktion einer unbekannten Täterschaft: Auf einem Video ist zu sehen, wie Konstanzer Ortsschilder überklebt und die Autobahn stattdessen mit Hinweisen auf das lokale Gewerbe in Frauenfeld gesäumt wurde. Waren etwa Schmierfinken am Werk? Mitnichten. Das Video ist eine Aktion des Frauenfelder Gewerbevereins, der die Einkaufstouristen mit einem Augenzwinkern in die Irre führen will.

«Wir sind bei einer Vorstandssitzung auf die Idee gekommen, das Video zu machen», sagt Urs Schönholzer, Präsident des Frauenfelder Gewerbevereins. «Wir wollten auf eine witzige Art darauf aufmerksam machen, dass man in Frauenfeld einkaufen soll.» Natürlich wurden dafür nicht wirklich Strassenschilder überklebt oder neue montiert. Die Macht der Videobearbeitung machte diese Spielerei möglich.

«Man muss die aktuelle Situation auch mit Humor sehen. In der Coronazeit ist alles schon ernst genug. Wir wollen mit dem Video zeigen: Es ist Zeit für den Aufbruch», sagt Schönholzer.