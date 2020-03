Ein 26-jähriger Autofahrer kam am Freitagabend in Wängi auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Als Grund gab er der Thrugauer Polizei an, am Radio hantiert zu haben.

Der Blick war nicht auf die Strasse sondern den Autoradio gerichtet. So begründet ein 26-jähriger Autofahrer eine Frontalkollision am Freitagabend zwischen Wängi und Münchwilen. Der 26-Jährige sei so abgelenkt gewesen, dass er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto eines 29-Jährigen. Beide Lenker wurden beim Unfall leicht verletzt und konnten selbständig zu einem Arzt. An den Fahrzeugen gab es einen Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. (red.)