Die Schweiz hat eine weitere frostige Nacht hinter sich. Auf dem Versuchsbetrieb für Obstbau von BBZ Arenenberg und Agroscope in Güttingen wurden in der Nacht auf Mittwoch zum letzten Mal in dieser Woche Frostkerzen für die Aprikosen angezündet. «Damit können wir die Temperatur im Feld um etwa ein Grad erhöhen», sagt Sandra Stadler vom Versuchsbetrieb für Obstbau.