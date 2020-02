Früherer Thurgauer Staatsschreiber verstorben

Der Thurgauer Staatsschreiber Rainer Gonzenbach ist in der Nacht auf Montag verstorben. Beim 61-Jährigen war im Mai 2019 ein bösartiger Tumor festgestellt worden, wie die Thurgauer Staatskanzlei mitteilt.

Rainer Gonzenbach war seit dem Jahr 2000 Staatsschreiber des Kantons Thurgau und damit in den vergangenen zwei Jahrzehnten der Stabschef des Regierungsrats und dessen juristisches Gewissen, wie es in der Mitteilung heisst. Regierungspräsident Jakob Stark betont, man habe sich jederzeit voll auf Gonzenbach verlassen können. Ihn habe nebst Verlässlichkeit und Integrität ein ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis ausgezeichnet, das in dieser Funktion von unschätzbarem Wert gewesen sei.

War für Abstimmungen verantwortlich

«Er wird uns sehr fehlen, auch als geistreicher, musikalischer und humorvoller Mensch und Kollege», sagt Regierungspräsident Jakob Stark. Rainer Gonzenbach hinterlässt seine Frau und zwei erwachsene Töchter. In seiner Funktion als Staatsschreiber leitete Rainer Gonzenbach auch die Staatskanzlei. Unter anderem hatte er damit seit 20 Jahren die Verantwortung für alle Abstimmungen und Wahlen im Kanton Thurgau inne, ausserdem gilt er als Vater des Jubiläumsjahres 200 Jahre Kanton Thurgau.

Aufgrund seiner Krankheit trat er zu Wahlen nicht an

Auch ausserhalb der Kantonsgrenzen sei Rainer Gonzenbach stets aktiv gewesen, hält die Staatskanzlei weiter fest. So sei er zum Beispiel Mitglied des Steuerungsausschusses E-Government Schweiz oder Mitglied und Präsident des Ständigen Ausschusses der Internationalen Bodenseekonferenz gewesen.

Aufgrund seiner Krankheit hatte Rainer Gonzenbach im vergangenen Juli bekannt gegeben, dass er bei den Erneuerungswahlen im Januar 2020 nicht mehr antritt. Seine Nachfolge tritt Paul Roth an, er wurde am 22. Januar vom Grossen Rat per 1. Juni 2020 zum Staatsschreiber gewählt.

(red.)