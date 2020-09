«Ich weiss nicht, wo ich mir das Virus eingefangen habe.» Die 26-jährige Sabrina* hatte Corona. Ihre Symptome hielten fast einen Monat lang an. Das Zimmer durfte sie während dieser Zeit nicht verlassen.

Die ersten Symptome äusserten sich bei der Frauenfelderin am 21. August. Es waren Kopfschmerzen. «Ich habe mir nichts dabei gedacht.» Dann bekam sie über das Wochenende Husten, war müde und schlapp. Als es auch noch in ihrer Brust zu stechen begann, suchte sie am Montag einen Arzt auf. Das Ergebnis des Abstrichs fiel positiv aus, sie musste sich in Isolation begeben.

«Mein Freund und ich konnten uns nur über Facetime sehen»

Isolation bedeutete für Sabrina Wohnen im Schlafzimmer, denn die 26-Jährige lebt mit ihrem Freund zusammen. «Mein Freund musste auf dem Sofa schlafen. Uns sehen konnten wir nur über Facetime.» Auf das WC ging sie nur mit Handschuhen und Maske, danach desinfizierte sie alles.

Abschottung fiel ihr schwer

Fast einen Monat lang hielten die Symptome an, so lange sass sie im Zimmer fest. «Ich habe mich ein wenig wie im Gefängnis gefühlt, es war sehr schwierig für mich», sagt die Frauenfelderin. Durch das Zimmerfenster habe sie Leute auf der Strasse gesehen, die sich frei bewegen konnten. Diverse Personen aus ihrem Umfeld, darunter ihre Eltern und Arbeitskollegen, hätten ihr zur Aufmunterung Blumen vor die Türe gestellt oder mit ihr telefoniert. «Ich habe während dieser Zeit viel geschlafen. Im Nachhinein kommt mir die Zeit in Isolation aber kurz vor.»