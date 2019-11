«In Hörhausen steht die Produktionshalle einer Schreinerei in Vollbrand», bestätigt Andy Theler, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei, auf Anfrage von FM1Today. Am Mittwoch um 4.15 Uhr sei der Brandalarm in der Schreinerei ausgelöst worden.

Gasflaschen im Gebäude

In Flammen steht nicht nur die Schreinerei Hans Eugster AG selbst, sondern auch die Produktionsstätte der Cabotz Camping- und Bootstechnik Zinecker GmbH, die in der Halle eingemietet ist. «Wegen der vielen Gasflaschen, die wohl im Gebäude sind, brennt es gewaltig», berichtet FM1Today-Blaulichtreporter Beat Kälin. Wie Theler sagt, ist jener Teil der Halle, in welcher die Campingfirma eingemietet ist, am wenigsten betroffen vom Feuer.