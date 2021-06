Grosse Suchaktion: Kajakfahrer auf Bodensee vermisst

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, war der in Polen wohnhafte Mann am Sonntag mit seiner Frau und seinem Sohn am Badestrand in Friedrichshafen. Gegen 18 Uhr ging er mit einem aufblasbaren Kajak ins Wasser. Er wollte damit an das Schweizer Ufer paddeln.

Um 21.30 Uhr informierte der 33-jährige Sohn die Polizei, weil sein Vater nicht wieder aufgetaucht ist. Darauf wurde der internationale Seenotalarm ausgelöst.

Insgesamt 23 Boote der Ravensburger Wasserschutzpolizei, der Bayrischen und der Österreichischen Wasserschutzpolizei, der Schweizer Seepolizei, der Feuerwehr und des Zolls, sowie ein Polizeihubschrauber und zahlreiche Kräfte an Land, suchten den Mann.

Um etwa 1.30 Uhr wurde das leere Kajak in der Seemitte zwischen Friedrichshafen und Romanshorn gefunden. Die Einsatzkräfte suchten danach den Bereich um die Fundstelle intensiv ab. Um 3 Uhr wurde die Suche vorläufig abgebrochen.

Am Montag suchte erneut ein Polizeihelikopter nach dem Mann – bisher ohne Erfolg.

(red.)