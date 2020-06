Die Hälfte der Thurgauerinnen und Thurgau verdiente 2018 mehr als 5950 Franken – die andere Hälfte weniger. Dies geht aus den ersten Auswertungen der Lohnstrukturerhebung 2018 hervor, welche die Thurgauer Dienststelle für Statistik am Mittwoch publiziert hat.

Dieser Medianlohn liegt unter jenem der Gesamtschweiz, aber etwa auf gleichem Niveau wie in der Grossregion Ostschweiz, wie es heisst.

Unterschiede zwischen Branchen

Das Lohnniveau unterscheidet sich je nach Branche stark: So lag der Medianlohn in der Branche «Informatik und Kommunikation» – dazu zählen in erster Linie IT-Dienstleistungen – bei rund 7300 Franken, während er im Gastgewerbe mit knapp 4600 Franken und in «Kunst, Unterhaltung und Erholung» mit 4250 Franken deutlich niedriger war.