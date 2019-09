Bei den Verhandlungen sagte die Staatsanwaltschaft, gestützt auf Zeugenaussagen und Kameraaufnahmen, dass die beiden Rheintaler nach der Prügelei im Club in ein Taxi stiegen und damit nach Uzwil fuhren, um dort einen Revolver beim dritten Angeklagten, einem Uzwiler, zu besorgen. Mit teilweise vorgehaltener Waffe hätten die beiden Rheintaler den Taxifahrer gezwungen, zurück zum Club in Bürgeln zu fahren, wo sie ein Bild des Taxifahrers machten und ihn damit erpressten. Vor dem Club schlug der Hauptangeklagte, gemäss Staatsanwaltschaft, mit der Waffe einen Türsteher nieder und gab später auf denselben einen Schuss ab, als dieser vor ihm flüchtete.

Der 28-jährige Hauptangeklagte, ein 27-jähriger Mittäter und ein weiterer 28-jähriger Mann standen Mitte September vor dem Bezirksgericht Weinfelden. Ihnen wurde unter anderem eventualvorsätzliche Tötung vorgeworfen. Der Hauptangeklagte soll im April 2017 mit einem Revolver auf einen Türsteher gezielt und geschossen haben. Dies nachdem er und sein Kollege – beide Rheintaler – aus dem Club in Bürglen geworfen worden waren. Da sie, gemäss eigenen Aussagen, von den Sicherheitsleuten des Clubs verprügelt wurden, wollten sie sich laut Staatsanwaltschaft an ihnen rächen.

Die Verteidigung legte die Geschehnisse vor Gericht am 12. September etwas anders dar: Gemäss Verteidiger der Angeklagten waren die beiden Rheintaler zuvor Opfer übler Gewalt von Seiten der Sicherheitsleute geworden. Ohne Grund seien sie aus dem Club in Bürglen geschmissen und verprügelt worden. Der Jüngere der beiden sei derart betrunken gewesen, dass er sich an die Taxifahrt überhaupt nicht mehr erinnern könne. Den Schuss, den der Ältere auf den Sicherheitsangestellten abgegeben hatte, sei kein gezielter Schuss gewesen, sondern nur ein Warnschuss. Dem Hauptangeklagten sei es bei der gesamten Aktion nur darum gegangen, den Türstehern Angst einzujagen, wie sie ihm Angst eingejagt hatten. Auch er habe schlaflose Nächte und werde von den Bildern verfolgt, sagte der Angeklagte in seinem Schlusswort.

Verteidigung forderte mehrere Freisprüche

Die Staatsanwaltschaft hatte für den Hauptangeklagten acht Jahre und für den Mittäter viereinhalb Jahre Gefängnis gefordert. Der 28-jährige Uzwiler, der dem Hauptangeklagten die Waffe aushändigte, sollte anderthalb Jahre ins Gefängnis. Die Verteidigung forderte in mehreren Anklagepunkten, unter anderem in dem der eventualvorsätzlichen Tötung und Gefährdung des Lebens, Freisprüche und verlangte statt Freiheitsstrafen verschiedene Geldstrafen. Anwesend im Gericht waren auch die Vertreter der Privatkläger – die des Taxifahrers und der Türsteher. Sie forderten Genugtuungen und Entschädigungen. Die höchste Forderung stellte der Taxifahrer - er verlangte von den drei Angeklagten 60'000 Franken.

Der Anwalt des Hauptangeklagten hat bereits angekündigt, Berufung einzulegen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.