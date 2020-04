Diese Mieter leben in einem Haus ohne Fassade

Brandstiftung in Romanshorn – Polizei sucht Zeugen

Mit dem Brand in der Nacht auf Sonntag erreichte der Streit zwischen der Stadt und den Eigentümern des Gebäudes ohne Fassade an der Mittleren Gasse in Romanshorn einen neuen Höhepunkt.

Auslöser ist die fehlende Aussenverkleidung. Projektleiter und Stadtrat sind sich über deren Aussehen und Beschaffenheit uneinig, weswegen das Gebäude bislang nur in Schutzverkleidung daherkommt. Diese geriet nun in Brand.

«Knapp an einer Katastrophe vorbei»

30 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand an der unteren Fassade zu löschen. «Wir sind knapp an einer Katastrophe vorbei», sagt Marc Pfister, Projektverantwortlicher der Raiffeisen Pensionskasse Genossenschaft gegenüber der «Thurgauer Zeitung». Die Polizei vermutet Brandstiftung. Die Mieter fühlten sich mit einer «Fassade», die man einfach anzünden könne, nicht mehr wohl.

Vorwürfe an die Stadt

Es müsse endlich eine Lösung geben, heisst es von Seiten der Pensionskasse. «Was uns vor allem stört, ist dass dies alles auf dem Buckel unserer Mieter ausgetragen werden muss», sagt Marc Pfister.

Die Stadt Romanshorn will sich bis jetzt nicht dazu äussern – dies weil sich die Angelegenheit beim Kanton im Rekursverfahren befinde.