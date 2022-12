Heftiger Crash nach Abbiegemanöver – drei Personen verletzt

Am Samstagmittag war ein 59-jähriger Autofahrer auf der Frauenfelderstrasse in Richtung Weinfelden unterwegs. Vor dem Ortseingang beabsichtigte er, nach links in den Bettelbrünneliweg einzubiegen, schreibt die Kantonspolizei Thurgau. Dabei kam es zum Crash mit einem entgegenkommenden Auto eines 60-Jährigen.

Der 60-jährige Autofahrer und seine 54-jährige Beifahrerin wurden mittelschwer, der Unfallverursacher leicht verletzt. Sämtliche Personen mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.