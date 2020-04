Heftiger Frontalcrash in Eschenz: Mann wird in Auto eingeklemmt

Ein 40-jähriger Autofahrer hat sich am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Eschenz schwere Verletzungen zugezogen. Das Auto kollidierte in einer Kurve mit einem Lastwagen. Der Lenker musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Das Auto ist nur noch ein Haufen Schrott: Ein 40-jähriger Autofahrer verursachte am Mittwochabend einen schweren Verkehrsunfall. Der Mann war kurz vor 18 Uhr mit seinem Auto von Mammern in Richtung Eschenz unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen. 1 / 9 Der 40-Jährige wurde bei der Kollision im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr Stein am Rhein musste den Mann aus seinem Fahrzeug befreien. Er zog sich beim Unfall so schwere Verletzungen zu, dass er mit der Rega ins Spital gebracht werden musste. Der 60-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Eschenz-Mammern musste die Strasse während der Bergung sperren. Die Kantonspolizei Thurgau ermittelt den Unfallhergang. (red.)