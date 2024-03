Helikopter auf Flugplatz Sitterdorf verunfallt

Etwas gesehen? Melde dich via Whatsapp.

Der Flugplatz befindet sich in Zihlschlacht-Sitterdorf. Er besteht seit 1965 und umfasst eine 480 Meter lange und 20 Meter breite Graspiste. Es werden von dort unter anderem Rundflüge angeboten. Zur Anlage gehört auch ein Freizeit- und ein Tierpark.

Erst am Dienstag ist in Bussnang ein Helikopter abgestürzt, der ebenfalls vom Flugplatz Sitterdorf startete. An Bord waren zwei Männer im Rahmen einer Flugstunde. Nach einer Zwischenlandung sei es zum Absturz gekommen, der Fluglehrer und der Flugschüler wurden leicht verletzt.