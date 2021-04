Das Lokal ist praktisch voll, als Daniel Bumann an einem Samstag das «Planet One» in Arbon besucht. Das ausschliesslich vegane Restaurant am Bodensee hat den Gastrokritiker zu sich bestellt.

Das Problem des veganen Restaurants sei das Geld, sagen ihm Besitzer Thomas Boll und Köchin Mo. Es sei schwierig, das Restaurant über Wasser zu halten, auch wenn die Speisen bei den Gästen gut ankommen.

Es dauert nicht lange, bis die beiden Sturköpfe Bumann und die Köchin Mo aneinandergeraten. Der Restauranttester kritisiert, dass die Köchin die Schale des Kürbisses ihren Hasen geben will. «Die kann man doch essen», meint Bumann. Und sie erwidert: «Vergiss es. So ist das bei den Veganern, auch den Tieren soll es gut gehen.»

Schafft es Bumann, trotz der vielen Reibungspunkte mit der Köchin das Planet One zu retten?

Die Sendung läuft heute Dienstagabend, 27. April, um 20.15 Uhr auf 3+.