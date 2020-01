In einem Carport in Tägerwilen hat es in der Nacht auf den Neujahrstag gebrannt. Der Autounterstand, die Hausfassade und auch zwei Autos wurden beschädigt, der Schaden beläuft sich auf einige zehntausend Franken.

Ein Nachbar entdeckte nach Angaben der Thurgauer Kantonspolizei vom Mittwoch gegen 1 Uhr in der Nacht das Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Für die Spurensicherung und zur Klärung der Brandursache wurden der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau aufgeboten. (SDA)