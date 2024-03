Hunde dürfen (vielleicht) bald wieder in Romanshorn baden

Im November erklärte Mediensprecher Rolf Müller, dass die Stadt Romanshorn den «Entscheid bedauere» . Der Stadtrat hat das Dossier wie angekündigt nochmals geprüft und will nun einen neuen Anlauf nehmen.

Das kantonale Amt für Bau und Umwelt hatte im September 2023 festgestellt, dass der Hundebadestrand darum so nicht weiterbetrieben werden kann – und die Leinenpflicht wurde auf dem Areal wieder eingeführt.

Planschende Hunde, keine Leinen und glückliche Hundehalter – was eine Weile funktioniert hat, musste aufgrund von Einsprachen wieder eingestellt werden. Auf dem Areal zwischen Seebad, Minigolfanlage und Seepark – auf dem der Hundebadestrand in Romanshorn provisorisch eingerichtet wurde – handelt es sich um eine Parkanlage. Gemäss Gesetz gilt dort eine generelle Leinenpflicht.

Umwidmung des Areals

Das Interesse an einem Hundebadestrand scheint so gross, dass der Stadtrat Romanshorn nur drei Monate später mitteilt, an einer «Freilauffläche mit Bademöglichkeit für Hunde» festzuhalten.