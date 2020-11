Die Kandidatinnen sehen sie als «riesige Konkurrenz», den Bachelor konnte sie schon beim ersten Aufeinandertreffen von sich überzeugen und in der vierten Folge durfte die 22-jährige Fabienne aus Kreuzlingen bereits ein zweites Mal auf ein Date mit Alan. Im Pool wurde dann auch ordentlich geknutscht, auf einem Ausflug zuvor leckte sie den Finger des Bachelors ab. «Ich hatte keine Hemmungen», so die Kandidatin im Gespräch mit FM1Today.

Trotzdem sei es ein spezielles Gefühl, sich in solch intimen Momenten im TV zu sehen. Auch dass die Eltern zusehen könnten, sei ungewöhnlich. «Ich würde vor meinen Eltern eigentlich nicht so rumknutschen.» Dass auch andere Kandidatinnen mit dem Bachelor rumschmusten passte der 22-Jährigen anfangs nicht. «Jede Frau stört es, wenn sie weiss, dass der Mann eine andere küsst.»

«Ich bin raus aus dem Alter von One-Night-Stands»

«Es ist ein cooles Abenteuer und die Liebe kann man überall finden», so die Kandidatin über ihre Teilnahme. Vor der Show war Fabienne ein Jahr single. Mit ihrem Ex war sie vier Jahre zusammen. Sie habe viel aus ihrer Beziehung gelernt. «Ich suche jetzt eine Beziehung, in der ich eine Familie gründen kann. Ich bin raus aus dem Alter von One-Night-Stands.» In Alan sieht sie einen Beschützer mit einem schönen Lachen.