Mutwillige Zerstörung von Haushaltsgegenständen ist in Frauenfeld ab Ende Juli straffrei möglich. Dann eröffnet der erste Rage Room der Deutschschweiz. Wir haben den Wutraum im Vorfeld getestet.

Eine schmale Treppe führt in einen Keller hinunter. Einzelne Leuchten tauchen den Raum in schummriges Licht. An der Wand hängen Brecheisen, Beil und Baseballschläger. Was sich nach der Szenerie eines mittelklassigen Horrorfilms anhört, ist der Vorhof des ersten Deutschschweizer Rage Rooms in Frauenfeld.

In einem Rage Room (dt. Wutraum) kann sich ein jeder und jede den eigenen Aggressionen hingeben – oder einfach aus Spass an der Freude Dinge zerstören. Was uns die gute Kinderstube verbietet, ist im Rage Room erlaubt. Teller, Vasen, Gläser und andere kurlige Kreationen der Keramik dürfen und sollen ohne Rücksicht auf Verluste verscherbelt werden – alles von der Brocki zur Verfügung gestellt.

Die Besucher dürfen aus diversen Schlag-Utensilien aussuchen. © FM1Today

«Die meisten wählen den Baseballschläger» Der Baseballschläger ist das Zertrümmerungsutensil meiner Wahl. «Die meisten, die bisher hier waren, wählten den Schläger. Er ist leichter und besser zu schwingen als der Hammer», sagt Jenny Centeno, Geschäftsführerin von Escape Frauenfeld. Ende Juli wird der Rage Room offiziell eröffnet. Nur einzelne Testpersonen durften das Angebot bisher ausprobieren – eine von ihnen bin ich. Ohne Sicherheit läuft aber auch im Raum ohne Regeln nichts. Schutzanzug und -brille, Handschuhe und ein Helm sollen vor möglichen Splittergeschossen schützen. Verletzungen habe es bis jetzt noch keine gegeben, sagt Jenny Centeno, bevor sie die hölzerne Tür zum Wutraum öffnet.

Jenny Centeno, Geschäftsführerin Escape Frauenfeld © FM1Today