In Ermatingen eingebrochen – in Kreuzlingen festgenommen

Der Kantonspolizei Thurgau gingen am Dienstagnachmittag zwei Einbrecher ins Netz. Sie brachen um 15.30 Uhr in ein Haus in Ermatingen ein, um 18.00 Uhr konnten sie in Kreuzlingen festgenommen werden.

«Kurz vor 15.30 Uhr meldete ein Besitzer eines Einfamilienhauses an der Gartenstrasse der Kantonalen Notrufzentrale, dass er soeben zwei Einbrecher überrascht habe und diese geflüchtet seien», schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung. Daraufhin nahmen mehrere Polizeipatrouillen mit Unterstützung der Eidgenössischen Zollverwaltung die sofortige Fahndung auf. Die beiden Verdächtigen Männer konnten um 18.00 Uhr, über zwei Stunden später, in Kreuzlingen festgenommen werden. Dass Einbrecher noch Stunden später gefasst werden können, ist laut Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, eher die Ausnahme denn die Regel: «Das ist schon eher aussergewöhnlich, dass die beiden Einbrecher den Polizisten erst Stunden später und an einem komplett anderen Ort in die Fänge gingen.»

Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 22-jährigen Marrokaner und einen 19-jährigen Algerier. Nachdem das Diebesgut sichergestellt wurde, kamen die beiden in Haft. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Kantonspolizei Thurgau geht davon aus, dass die beiden auch noch weitere Delikte auf dem Gewissen haben könnten. Die Ermittlungen laufen.

