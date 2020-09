Eine mit Covid-19 infizierte Person hat am vergangenen Samstag zwischen 15 und 17 Uhr den «Katakombe Daytime» in Riedt bei Erlen besucht. Der Partygast liess sich nach der Veranstaltung testen, war aber bereits während des Daydances ansteckend, wie der Tägerwiler Partyveranstalter bekanntgibt.

Gesamthaft 300 Personen besuchten den Event, wie Oliver Klinghofer, Inhaber der Katakombe Entertainment GmbH, auf Anfrage von FM1Today sagt. «Wir haben nun jene Besucherinnen und Besucher angeschrieben, die in der fraglichen Zeit da waren.»

Ankunfts- und Weggangszeiten der Besucher bekannt

Der Veranstalter hatte eine Sicherheitsfirma beauftragt und setzte die vom Gastroverband empfohlene «Mindful App» ein, um die Gäste zu registrieren. «Die Leute mussten sich sowohl ein- als auch auschecken», erklärt Klinghofer. Das Sicherheitskonzept sei vorgängig vom Kanton bewilligt worden.

Oliver Klinghofer weiss selber nicht, wer die infizierte Person ist. «Die Kontaktdaten werden anonym behandelt.» Aus Transparenzgründen habe er sich dazu entschieden, den Fall auch auf Facebook und der Webseite von «Katakombe» zu publizieren. «Wir haben ja nichts zu verbergen.»

Quarantäne nur bei Symptomen

Die Partygäste werden nun – in Absprache mit dem kantonsärztlichen Dienst des Kantons – gebeten, ihren Gesundheitszustand zu überwachen. Wer keine Symptome zeige, müsse sich nicht in Quarantäne oder Selbstisolation begeben, aber genügend Abstand zu anderen Personen halten, heisst es in dem Schreiben an die Besucherinnen und Besucher. Bei Symptomen sollen sich die Personen schnellstmöglich bei ihrem Arzt melden und sich testen lassen.

«Es ist sehr anstrengend»

Es war nicht die erste Veranstaltung, die «Katakombe» seit dem Lockdown organisiert hat – aber die letzte, zumindest im Freien. Noch ist unklar, ob auch Indoor-Anlässe durchgeführt werden. «Um ehrlich zu sein, bin ich dazu nicht so motiviert», sagt Klinghofer, «es ist sehr anstrengend, alle Auflagen einzuhalten».

«Katakombe» sei aber auch nicht darauf angewiesen. «Wir sind vereinsartig organisiert. In den über zehn Jahren, in denen ich das schon mache, habe ich keinen Franken daran verdient.»