Sechs Jahre lang hat Willy Läderach daran gearbeitet, dass regelmässig ein Lauf der Motocross-WM in Frauenfeld respektive der Schweiz stattfindet. Jetzt ist klar, es gibt weder 2021 noch in den Folgejahren einen MXGP Suisse. «Trotz allem hege ich gegen niemanden einen Groll», so Läderach gegenüber dem «Thurgauer Tagblatt».

Zwischen 2016 und 2018 gab es auf der Anlage «Schweizer Zucker» bei der Zuckerfabrik in Frauenfeld drei erfolgreiche Durchführungen vor bis zu 35'000 Zuschauern. Der MXGP Suisse hatte aber auch Gegner. Am Anfang waren es Anwohner, später Umweltverbände, die gegen die Austragung des Rennens protestierten. 2019 scheiterte die Durchführung wegen eines Baugesuchs, das nicht genehmigt wurde.