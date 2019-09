Herziger Besuch auf dem Müllheimer Polizeiposten: Ein dreijähriger Bub kam am Dienstag mit seinem Papi vorbei, um ein grosses Kapitel seiner Kindheit zu schliessen – er gab seinen Nuggi ab. Und zwar so gut wie freiwillig: «Der Dreijährige war bereit, seinen geliebten Nuggi loszulassen. Das aber nur unter Bedingung, dass er ihn einem echten Polizisten übergeben darf», heisst es in einem Facebook-Beitrag der Thurgauer Kantonspolizei.