Ein 16- und ein 17-jähriger Jugendlicher haben in der Nacht auf Freitag die Polizei auf Trab gehalten. Die beiden stahlen in Kreuzlingen einen Lieferwagen. Der Fahrzeugbesitzer meldete sich kurz nach Mitternacht bei der Notrufzentrale und meldete dass sein Lieferwagen soeben gestohlen wurde. Die Polizei und die Zollverwaltung rückten daraufhin mit mehreren Patrouillen aus.

Lenker missachtete mehrere polizeiliche Haltezeichen

Kurz vor ein Uhr entdeckten die Einsatzkräfte den Lieferwagen in Lengwil. Der 17-jährige Lieferwagenfahrer missachtete das Haltezeichen, beschleunigte das Fahrzeug und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Siegershausen, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Kurz darauf wollte eine Patrouille den Lieferwagen in Berg stoppen. Der Lenker missachtete mehrere polizeiliche Haltezeichen und flüchtete via Mauren, Bürglen, Opfershofen, Berg, Altishausen, Lengwil, Kreuzlingen, Tägerwilen und zurück bis nach Kreuzlingen.

Jugendliche wurden inhaftiert

Während der Fahrt beging der Lenker zahlreiche schwere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz. In Kreuzlingen konnten der 17-jährige Lenker und sein 16-jähriger Beifahrer schliesslich kurz vor 1.15 Uhr angehalten und festgenommen werden. Die beiden wurden verhaftet. Die Jugendanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

