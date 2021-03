Kannst du diese Wörter entschlüsseln? Etwas leichtes zum Einstieg: Welches Getränk suchen wir? Und passend zum Getränk: Was heisst das? In welcher Thurgauer Gemeinde werden bald nautische Flaggen gehisst? Welches Schweizer Gebiet suchen wir? Was suchen wir hier für ein Wort? Welchen See suchen wir? Welchen Radiosender suchen wir? Was steht bald bevor? Wo verwendet man die nautischen Flaggen? Welches der drei untenstehenden Wörter wird hier dargestellt? Welches Wort suchen wir? Naja. Besser du bleibst an Land. Nicht schlecht! Hast du dir schon mal überlegt, in hohe See zu stechen? In dir steckt eine wahre Seegöttin / ein wahrer Seegott.

