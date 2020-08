Kinderporno als «Witzfilm» – steigende Fallzahlen im FM1-Land

Der 41-Jährige hatte im März 2019 über einen Messenger-Dienst ein Video weitergeleitet, in dem zu sehen war, wie ein minderjähriger Bub ein Huhn penetrierte, wie das «St.Galler Tagblatt» schreibt. Dafür musste er sich am Montag vor dem Bezirksgericht Frauenfeld verantworten.

Keine sexuelle Motivation

«Es ist allgemein bekannt, dass die Verbreitung von Kinderpornografie verboten ist», begründete die Staatsanwaltschaft die Klage. «Als der Beschuldigte das Video weiterleitete, war ihm bewusst, dass er damit mindestens möglicherweise kinderpornografisches Material verbreitete.»

Die Staatsanwaltschaft hielt dem Mann zugute, dass er keine sexuelle Motivation hatte und das Video als «Witzfilmchen» betrachtete. Die Anklage wurde im abgekürzten Verfahren abgehandelt, denn Staatsanwalt und Verteidiger waren sich über die Strafzumessung einig. Nebst den Verfahrenskosten muss der Verurteilte die Gerichtskosten und die Anwaltskosten im Gesamtwert von rund 7300 Franken übernehmen.

Mehr Fälle von verbotener Pornografie

Im Allgemeinen ist die Tendenz der Fälle von verbotener Pornografie in den letzten Jahren steigend. So gab es 2017 und 2018 im Kanton St.Gallen jeweils 141 Fälle von verbotener Pornografie. 2019 waren es 155 Fälle und in der ersten Hälfte von 2020 bereits 131. Diese Zahlen seien allerdings mit einer gewissen Vorsicht zu behandeln, sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen: «Es handelt sich hier um die Anzahl Fälle und lässt keinen Rückschluss auf die Anzahl Beschuldigter zu.»