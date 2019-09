Kleinbus brannte auf Parkplatz aus

Gegen 3.20 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass an der Ringstrasse in Felben-Wellhausen ein parkiertes Auto brenne. Die Feuerwehr am Wellenberg kam vor Ort und konnte das Feuer rasch löschen, wie die Thurgauer Kantonspolizei meldet.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist mehrere tausend Franken hoch. Die Brandursache wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

(red.)