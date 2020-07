Kleinkind fällt in Planschbecken und muss reanimiert werden

Am Freitagabend ist ein Zweijähriger in Herdern in ein Planschbecken gefallen. Die Rega musste das Kind ins Spital fliegen.

Um etwa 17.45 Uhr ging der Zweijährige unbemerkt auf die Terrasse der Wohnung und wurde wenig später von der Mutter regungslos im Planschbecken gefunden. Der Rettungsdienst konnte das Kind reanimieren und die Rega flog es ins Kinderspital. Der genaue Unfallhergang wird von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. (red.)