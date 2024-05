Kybun Joya verschätzt sich bei Marketingaktion – und zieht durch

Zehnmal so viel wie erwartet

Denn eigentlich haben die Unternehmen damit gerechnet, dass innerhalb der Frist von einer Woche sich maximal 1000 Personen melden werden. Die Tausender-Marke wurde aber bereits nach weniger als 24 Stunden geknackt. Die Aktion wurde gestoppt. Aufgrund der zahlreichen Nachrichten, habe man sich dazu entschlossen, das Anmeldefenster nochmals für 36 Stunden zu öffnen. Am Ende waren es dann 10'000 Bestellungen – und die Schuhfabrikanten baff.

So sehr sich Minder über die Vielzahl der Bestellungen freut, so gross sind auch die Probleme, die die Aktion mit sich zieht. Zum einen ist da der Warenaufwand. Der Warenwert der verschenkten Schuhe betrage laut Minder über zwei Millionen Franken. Hinzu kommen die Versandkosten von etwa 100'000 Franken. Der Aufwand ist also zehnmal so gross wie angenommen.