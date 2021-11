Ladekran bleibt in Unterführung stecken

Der 37-jährige Chauffeur war kurz vor 14.30 Uhr mit dem Lastwagen auf der Bahnhofstrasse in Frauenfeld unterwegs. Bei der Einfahrt in eine Unterführung prallte der Ladekran des Lastwagens gegen die Decke, schreibt die Kantonspolizei Thurgau. Das Fahrzeug blieb nach mehreren Metern in der Unterführung stecken. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Während der Bergung des Lastwagens und der Aufräumarbeiten wurde der betroffene Streckenabschnitt gesperrt. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

(red.)