Die Rundbogenzelte, in denen Schweine Wasser, Futter und Schutz vor Wind finden, fügen sich «nicht ausreichend in das empfindliche Landschaftsbild ein», urteilt das Thurgauer Amt für Raumentwicklung (ARE). Es geht um die Schweinehaltung des kantonseigenen Massnahmenzentrums Kalchrain in Hüttwilen. So soll spätestens Ende Jahr aus ästhetischen Gründen auf die Freilandhaltung der Tiere verzichtet werden, wie die Thurgauer Zeitung schreibt.

Nun sind verärgerte Bürger selbst aktiv geworden und haben eine Online-Petition lanciert. Diese wurde seit Samstag bereits von über 1300 Personen unterzeichnet. Auch in der Politik findet das Urteil Gehör. GP-Kantonsrat Peter Dransfeld reicht am Mittwoch wohl einen Vorstoss ein.

Auch der Schweizer Tierschutz meldet sich enttäuscht zu Wort. «Das ist doch recht unverständlich.» Aus Sicht des Tierschutzes würde es sich bei der Freilandhaltung um die «beste Haltungsform» für Tiere handeln. Eingreifen kann der Verband nicht, es fehlt das Verbandsbeschwerderecht.

(red.)