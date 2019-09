Sie vertritt den Kanton Thurgau im In- und Ausland: Die Thurgauer Apfelkönigin. Traditionell wird sie an der Wega am Samstagnachmittag gewählt, Larissa Häberli aus Mauren bei Weinfelden ist die Apfelkönigin für das kommende Jahr.

Freudentränen kullern ihr über die Wange, als sie die neuen Kybun-Schuhe überstreift. Larissa Häberli aus Mauren ist die neue Apfelkönigin, sie vertritt den Kanton Thurgau im kommenden Jahr.