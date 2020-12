Leiche zerstückelt und in Müllsäcken entsorgt – mutmassliche Täterin geständig

Die 54-jährige Tatverdächtige ist geständig, am 29. Oktober in Bottighofen die 62-jährige Frau erschossen zu haben, teilt die Staatsanwaltschaft Thurgau am Dienstag mit. Bei dem anfangs Dezember in Egnach aufgefundenen Körperteil handele es sich um den Kopf des Opfers, sagt Mediensprecher Marco Breu im Tagblatt: «Die Beschuldigte hat zugegeben, das Opfer erschossen und die Leiche zerteilt und entsorgt zu haben.» Bei den Untersuchungen im Institut für Rechtsmedizin konnten entsprechende Verletzungen festgestellt werden.