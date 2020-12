Leichenfund bei Egnach: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

«Im Zusammenhang mit dem Fund von sterblichen Überresten am Samstag in Egnach gehen die Thurgauer Strafverfolgungsbehörden von einem Tötungsdelikt aus», schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung.

«Massive Verletzungen»

Die sterblichen Überreste der bislang unbekannten Person wurden am Samstagvormittag am Waldrand des «Sangehölzli» entdeckt.

Das Video vom Samstag: