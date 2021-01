Der Lieferwagen brannte am Samstagabend kurz vor 18 Uhr auf dem Parkplatz Holzagger an der Konstanzerstrasse. Als die Einsatzkräfte eintrafen stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Wil brachte das Feuer rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, am Lieferwagen entstand Totalschaden. Die genaue Brandursache wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.