Lieferwagen kracht in Autos, Gartenzaun und Betontrog

Die Chaosfahrt des 36-jährigen Lieferwagenfahrers begann am Dienstag kurz vor 18 Uhr. Zwischen Leutswil und Bischofszell fuhr er erst in vier parkierte Fahrzeuge. Anschliessend krachte er in einen Gartenzaun. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter nach Eberswil.

Schliesslich krachte er in einen Betontrog und konnte so von einer Patrouille der Kantonspolizei Thurgau angehalten werden. Der Mann wurde als fahrunfähig beurteilt, es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Der Mann beschädigte seinen Lieferwagen stark und verursachte auf seinen Fahrt einen Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(KapoTG/red.)