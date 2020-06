Am Festivalfreitag konnten die Veranstalter mit Peter Maffay, Kim Wilde, Jethro Tull, Red Hot Chili Pipers und 77 Bombay Street alle für 2020 geplanten Acts bestätigen. Am Festivalsamstag gibt es mit Adel Tawil und Gentleman zwei neue Acts im Programm. Sie sind anstelle von Wincent Weiss und Jeremy Loops eingesprungen, die für das Verschiebedatum verhindert sind. Das ganze Line-up gibt's oben in der Galerie.

Adel Tawil gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlern der Gegenwart und wurde mehrfach mit dem Echo ausgezeichnet. Seine Hits wie «Ist da jemand», «Lieder» oder «Tu m‘appelles» werden in den Radios in Dauerschleife gespielt. Gentleman bringt mit seinen Songs wie «Dem Gone» oder «To The Top» Reggae-Stimmung zum Mittanzen ans Summerdays.