Mädchen angefahren – Polizei sucht Unfallauto

Die Siebenjährige fuhr kurz vor 20 Uhr mit dem Velo in Begleitung eines Erwachsenen auf dem Radweg der Hauptstrasse in Richtung Aadorf. Vor der Autobahnbrücke wollte sie die Strasse in Richtung Wald überqueren.

Ein nachfolgendes Auto konnte trotz Ausweichmanöver einen Unfall nicht mehr verhindern. Die Fahrerin oder der Fahrer des blauen Toyota Avensis setzte die Fahrt danach in Richtung Aadorf fort.

Zu Hause verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mädchens und es wurde ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Thurgau sucht nun die Fahrerin oder den Fahrer und allfällige Zeugen.

(red.)