Mann (60) stürzt in Diessenhofen mit Töff – verletzt

Zum Unfall kam es am Montag um kurz nach 9.45 Uhr auf der Schlattingerstrasse in Diessenhofen. Gemäss Abklärungen der Thurgauer Kantonspolizei bemerkte der 60-jährige Motorradfahrer kurz nach der Unterführung zu spät, dass das vordere Fahrzeug abbremste. In der Folge verlor der Mann die Kontrolle über seinen Töff und stürzte.