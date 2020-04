Mann geht mit Kantholz auf Polizisten los und verletzt sie

Am späten Dienstagnachmittag wurde der Kantonspolizei Thurgau gemeldet, dass sich ein Mann in Sulgen aggressiv verhalte. Als die Patrouille eintraf, stürmte der 44-Jährige mit einem Kantholz in der Hand auf das Auto los und schlug die Seitenscheibe ein.

Durch die Scherben wurden der Polizist und die Polizistin leicht verletzt. Danach traf der Mann mit dem Holzprügel den Polizisten auf dem Beifahrersitz zweimal im Gesicht.

Die Polizisten stiegen aus und der Mann wollte weiter auf sie einprügeln. Schliesslich konnte er festgenommen werden.

Der Polizist wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, die Polizistin konnte sich selbst um die Schnittwunden kümmern. Der Täter wurde in eine Psychiatrische Klinik gebracht.

