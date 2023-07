Mann ging ihm Seerhein baden und wurde seither nicht mehr gesehen – Suche läuft

In Konstanz ist es am Samstagnachmittag mutmasslich zu einem Badeunfall gekommen. Eine wohl männliche Person wollte den Seerhein in Richtung Schweizer Seite überqueren, seitdem fehlt jede Spur. Die Suche nach dem vermissten Schwimmer läuft am Sonntag weiter.

Zwei Hubschrauber, zwei Streifenwagen und neun Boote suchten am Samstag nach dem Vermissten. (Symbolbild) © Getty Images